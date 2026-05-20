Головна » Новини » Війна в Україні

Сили оборони повторно уразили НПЗ "Лукойлу" у Кстово та інші важливі об'єкти РФ

11:55 20.05.2026 Ср
Які стратегічні об'єкти загарбників вдалося уразити за добу?
Ірина Глухова
Сили оборони повторно уразили НПЗ "Лукойлу" у Кстово та інші важливі об'єкти РФ Фото ілюстративне: Сили оборони повторно уразили російський НПЗ у Кстово (t.me GUmchs62)
Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів російських окупантів. Серед них - повторно уражено НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" у Кстово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram.

Удар по НПЗ у Кстово

За даними Генштабу, підрозділи Сил оборони уразили установку первинної переробки нафти АВТ-6 на НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" у районі Кстово Нижньогородської області РФ.

Після удару там виникла пожежа.

Атака на нафтоперекачувальну станцію "Ярославль-3"

За результатами ураження нафтоперекачувальної станції "Ярославль-3" у Семибратово (Ярославська обл., рф) попередньо підтверджено пошкодження чотирьох резервуарів загальним об’ємом 140 000 м³.

У Генштабі зазначили, що станція є частиною системи транспортування нафти та задіяна у забезпеченні військової інфраструктури Росії.

Інші ураженні

Українські військові також вразили низку пунктів управління противника:

  • у Соледарі Донецької області;
  • у районах Любимівки Херсонської області та Іванівського на Донеччині;
  • пункти управління БпЛА у Донецькій, Запорізькій та Курській областях РФ.

Крім того, Сили оборони завдали ударів по:

  • скупченню живої сили у Запорізькій та Донецькій областях;
  • складу боєприпасів у районі Маринівки Запорізької області;
  • ремонтному підрозділу в Сіверськодонецьку Луганської області.
  • У Генштабі наголосили, що українські військові продовжують системні дії для послаблення військового потенціалу російських окупантів.

Атаки на НПЗ "Лукойлу" у Кстові

Нагадаємо, 18 травня підрозділи Сил оборони уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижньогородської області. На підприємстві зафіксували пожежу.

Цей завод - один із найбільших в Росії. Щороку він переробляє близько 17 мільйонів тонн нафти.

Вже вранці 20 травня жителі Кстово Нижегородської області повідомили про нові вибухи та пожежу на нафтопереробному заводі.

Летіли дрони та балістика, понад 20 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ
