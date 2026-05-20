Сили оборони повторно уразили НПЗ "Лукойлу" у Кстово та інші важливі об'єкти РФ
Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів російських окупантів. Серед них - повторно уражено НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" у Кстово.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram.
Удар по НПЗ у Кстово
За даними Генштабу, підрозділи Сил оборони уразили установку первинної переробки нафти АВТ-6 на НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" у районі Кстово Нижньогородської області РФ.
Після удару там виникла пожежа.
Атака на нафтоперекачувальну станцію "Ярославль-3"
За результатами ураження нафтоперекачувальної станції "Ярославль-3" у Семибратово (Ярославська обл., рф) попередньо підтверджено пошкодження чотирьох резервуарів загальним об’ємом 140 000 м³.
У Генштабі зазначили, що станція є частиною системи транспортування нафти та задіяна у забезпеченні військової інфраструктури Росії.
Інші ураженні
Українські військові також вразили низку пунктів управління противника:
- у Соледарі Донецької області;
- у районах Любимівки Херсонської області та Іванівського на Донеччині;
- пункти управління БпЛА у Донецькій, Запорізькій та Курській областях РФ.
Крім того, Сили оборони завдали ударів по:
- скупченню живої сили у Запорізькій та Донецькій областях;
- складу боєприпасів у районі Маринівки Запорізької області;
- ремонтному підрозділу в Сіверськодонецьку Луганської області.
- У Генштабі наголосили, що українські військові продовжують системні дії для послаблення військового потенціалу російських окупантів.
Атаки на НПЗ "Лукойлу" у Кстові
Нагадаємо, 18 травня підрозділи Сил оборони уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижньогородської області. На підприємстві зафіксували пожежу.
Цей завод - один із найбільших в Росії. Щороку він переробляє близько 17 мільйонів тонн нафти.
Вже вранці 20 травня жителі Кстово Нижегородської області повідомили про нові вибухи та пожежу на нафтопереробному заводі.