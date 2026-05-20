Сили оборони повторно уразили НПЗ "Лукойлу" у Кстово та інші важливі об'єкти РФ

Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів російських окупантів. Серед них - повторно уражено НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" у Кстово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram .

Крім того, Сили оборони завдали ударів по:

У Генштабі зазначили, що станція є частиною системи транспортування нафти та задіяна у забезпеченні військової інфраструктури Росії.

За результатами ураження нафтоперекачувальної станції "Ярославль-3" у Семибратово (Ярославська обл., рф) попередньо підтверджено пошкодження чотирьох резервуарів загальним об’ємом 140 000 м³.

Після удару там виникла пожежа.

За даними Генштабу, підрозділи Сил оборони уразили установку первинної переробки нафти АВТ-6 на НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" у районі Кстово Нижньогородської області РФ.

Атаки на НПЗ "Лукойлу" у Кстові

Нагадаємо, 18 травня підрозділи Сил оборони уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижньогородської області. На підприємстві зафіксували пожежу.

Цей завод - один із найбільших в Росії. Щороку він переробляє близько 17 мільйонів тонн нафти.

Вже вранці 20 травня жителі Кстово Нижегородської області повідомили про нові вибухи та пожежу на нафтопереробному заводі.