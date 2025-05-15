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ЗСУ покращили тактичне положення на трьох напрямках Донецької області, - Наєв

Ілюстративне фото: ЗСУ покращили тактичне положення на трьох ключових напрямках Донецької області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Силам оборони вдалось покращити тактичне положення на трьох ключових напрямках у зоні відповідальності тактичної групи "Вугледар" в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку командувача тактичної групи "Вугледар" Сергія Наєва.

За словами Наєва, на Новопавлівському та Покровському напрямках ворог продовжує штурми, щоб спробувати прорватись до  адміністративної межі Донецької та Дніпропетровської областей. 

"Завдяки чітко збудованій обороні тактичної групи "Вугледар" та злагодженій роботі з командирами бригад, ми тримаємо фронт і ламаємо ворога на всіх критичних ділянках. Ми зменшили наші втрати на 15%, а на трьох ключових напрямках покращили тактичне положення", - додав він. 

Командувач тактичної групи "Вугледар" відзначив, що бійцям за місяць вдалось майже вдвічі збільшити втрати ворога: 

  • 9641 "демілітаризований"; 
  • знищено  75 артилерійських систем, 19 танків, 37 бронемашин, 729 одиниць автотехніки, квадроциклів, баггі, а також 16 складів боєприпасів.

Наєв відзначив, що Росія також зазнала втрат під час останнього масованого наступу на Новопавлівському напрямку. Тоді ж було знищено 70 окупантів, два танки, шість бронемашин, два автомобілі й 14 мотоциклів. 

Ситуація на фронті

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), протягом минулої доби, 14 травня, на фронті відбулось 168 боєзіткнень. Особливо ворог тиснув на Покровському напрямку, де Сили оборони зупинили 74 штурмові та наступальні дії росіян.

Окремо варто додати, що від початку війни Росія втратила більше 970 тисяч одиниць живої сили. За минулу добу українські бійці знищили ще 1220 терористів.

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