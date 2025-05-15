ЗСУ покращили тактичне положення на трьох напрямках Донецької області, - Наєв

За словами Наєва, на Новопавлівському та Покровському напрямках ворог продовжує штурми, щоб спробувати прорватись до адміністративної межі Донецької та Дніпропетровської областей.

"Завдяки чітко збудованій обороні тактичної групи "Вугледар" та злагодженій роботі з командирами бригад, ми тримаємо фронт і ламаємо ворога на всіх критичних ділянках. Ми зменшили наші втрати на 15%, а на трьох ключових напрямках покращили тактичне положення", - додав він.

Командувач тактичної групи "Вугледар" відзначив, що бійцям за місяць вдалось майже вдвічі збільшити втрати ворога:

9641 "демілітаризований";

знищено 75 артилерійських систем, 19 танків, 37 бронемашин, 729 одиниць автотехніки, квадроциклів, баггі, а також 16 складів боєприпасів.

Наєв відзначив, що Росія також зазнала втрат під час останнього масованого наступу на Новопавлівському напрямку. Тоді ж було знищено 70 окупантів, два танки, шість бронемашин, два автомобілі й 14 мотоциклів.