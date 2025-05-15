ВСУ улучшили тактическое положение на трех направлениях Донецкой области, - Наев

Силам обороны удалось улучшить тактическое положение на трех ключевых направлениях в зоне ответственности тактической группы "Угледар" в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу командующего тактической группы "Угледар" Сергея Наева.
По словам Наева, на Новопавловском и Покровском направлениях враг продолжает штурмы, чтобы попытаться прорваться к административной границе Донецкой и Днепропетровской областей.
"Благодаря четко выстроенной обороне тактической группы "Угледар" и слаженной работе с командирами бригад, мы держим фронт и ломаем врага на всех критических участках. Мы уменьшили наши потери на 15%, а на трех ключевых направлениях улучшили тактическое положение", - добавил он.
Командующий тактической группы "Угледар" отметил, что бойцам за месяц удалось почти вдвое увеличить потери врага:
Наев отметил, что Россия также понесла потери во время последнего массированного наступления на Новопавловском направлении. Тогда же было уничтожено 70 оккупантов, два танка, шесть бронемашин, два автомобиля и 14 мотоциклов.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, 14 мая, на фронте произошло 168 боестолкновений. Особенно враг давил на Покровском направлении, где Силы обороны остановили 74 штурмовые и наступательные действия россиян.
Отдельно стоит добавить, что с начала войны Россия потеряла более 970 тысяч единиц живой силы. За минувшие сутки украинские бойцы уничтожили еще 1220 террористов.
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