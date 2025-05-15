За добу майже 170 боїв. Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті

Протягом минулої доби, 14 травня, на фронті відбулось 168 зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки; чотири артилерійських засоби; одну РЛС та дев’ять інших важливих об’єктів противника", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни тричі проводили наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку за добу відбулася одна атака окупантів неподалік Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Нова Кругляківка, Лозова, Новоєгорівка й не тільки.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Сіверському напрямку, в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Білогорівка, противник п’ять разів атакував позиції Сил оборони.

На Краматорському напрямку зафіксовано вісім боєзіткнень поблизу населених пунктів Часів Яр, Григорівка, Біла Гора та Курдюмівка.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Кримське та Диліївка.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 74 штурмових та наступальних дії агресора в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка та Андріївка.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Новопавлівському напрямку ворог 26 разів атакував поблизу населених пунктів Багатир, Новопіль, Бурлацьке та Вільне Поле.

На Оріхівському напрямку відбито три ворожі штурми у районі Степового.

На Придніпровському напрямку зупинено одну спробу просування уперед підрозділу противника.

На Курському напрямку минулої доби відбулося дев’ять боєзіткнень.