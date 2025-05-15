Росія втратила на війні з Україною понад 970 тисяч солдатів, - ЗСУ
За останню добу з 14 на 15 травня, армія РФ втратила на фронті 1220 солдатів, гелікоптер і 140 безпілотників. Загалом ворог втратив за добу 263 одиниці техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 970 590 (+1220) осіб ліквідовано;
- танків - 10 812 (+8) од.;
- бойових броньованих машин - 22 514 (+13) од.;
- артилерійських систем - 27 872 (+45) од.;
- РСЗВ - 1384 (+2) од.;
- засоби ППО - 1166 (+1) од.;
- літаків - 372 од.;
- гелікоптерів - 336 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 36 000 (+140) од.;
- крилатих ракет - 3197 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 48 547 (+165) од.;
- спеціальної техніки - 3892 (+8) од.
Дронова атака Росії
Вночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".
Цього разу агресор скерував ударні цілі на західні області країни.
Вранці лунали потужні вибухи в Івано-Франківську та області. Також було чути вибухи в Луцьку.
Вдень 14 травня росіяни вдарили балістичною ракетою по Сумах та зруйнували об'єкт промислової інфраструктури. Є загиблі та багато поранених.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.