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ЗСУ покажуть Росії шлях до кордону: Подоляк про "дипломатичне врегулювання" війни

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П'ятниця 02 грудня 2022 20:10
ЗСУ покажуть Росії шлях до кордону: Подоляк про "дипломатичне врегулювання" війни Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Росія повинна зрозуміти, що війна завершиться лише тоді, коли вона повністю покине територію України. ЗСУ допоможуть ворогу прокласти дорогу до кордону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Єдиний реальний спосіб "дипломатичного врегулювання" - повний і безумовний вивід російських окупаційних військ з України. Але ясно, що Росія зможе зрозуміти цю очевидну для всіх аксіому лише через спеціального "перекладача": ЗСУ допоможуть прокласти відомий шлях до кордону", - пише Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Подоляк пояснив, на що ставила Росія розв'язуючи війну проти України.

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