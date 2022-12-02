ЗСУ покажуть Росії шлях до кордону: Подоляк про "дипломатичне врегулювання" війни

Росія повинна зрозуміти, що війна завершиться лише тоді, коли вона повністю покине територію України. ЗСУ допоможуть ворогу прокласти дорогу до кордону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Єдиний реальний спосіб "дипломатичного врегулювання" - повний і безумовний вивід російських окупаційних військ з України. Але ясно, що Росія зможе зрозуміти цю очевидну для всіх аксіому лише через спеціального "перекладача": ЗСУ допоможуть прокласти відомий шлях до кордону", - пише Подоляк.