У Зеленського сказали, на що робила ставку Росія, розв‘язуючи війну

Росія робила ставку на те, що Європа "втомиться" від України та відбуватимуться протести платників податків. Але Захід дав зрозуміти агресору, що він заплатить за розв'язану війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови ОП Михайла Подоляка.

"У Росії робили ставку на те, що Європа "втомиться" від України. Кремль сподівався побачити протести платників податків. Захід чітко дав зрозуміти: за війну, розв‘язану проти Європи, буде платити лише Росія. Сьогодні - арештами, конфіскаціями, компенсаціями. Завтра - репараціями", - написав він.

Нагадаємо, як раніше заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, втоми від України у західних партнерів немає, а Росія лиш нав'язує такий наратив, щоб підкреслити нашу неповноцінність.

Додамо, генсек НАТО Єнс Столтенберг також відкинув "втому" від війни, він запевнив, Альянс може роками підтримувати Україну.

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