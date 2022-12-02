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ВСУ покажут России путь к границе: Подоляк о "дипломатическом урегулировании" войны

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Пятница 02 декабря 2022 20:10
ВСУ покажут России путь к границе: Подоляк о "дипломатическом урегулировании" войны Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Россия должна понять, что война завершится только тогда, когда она полностью покинет территорию Украины. ВСУ помогут врагу проложить дорогу к границе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Единственный реальный способ "дипломатического урегулирования" - полный и безусловный вывод российских оккупационных войск из Украины. Но ясно, что Россия сможет понять эту очевидную для всех аксиому только через специального "переводчика": ВСУ помогут проложить известный путь к границе", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Подоляк объяснил, на что ставила Россия развязывая войну против Украины.

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