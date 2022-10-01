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ЗСУ показали знищення ворожого безпілотника "Орлан" у Херсонські області (відео)

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Субота 01 жовтня 2022 22:21
ЗСУ показали знищення ворожого безпілотника "Орлан" у Херсонські області (відео) Фото: ЗСУ показали знищення ворожого безпілотника "Орлан" у Херсонські області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У небі над Херсонською областю підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ збили російський безпілотник "Орлан-10", який намагався розвідати розташування українських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь" і командування Повітряних сил ЗСУ.

"Так, 01 жовтня, близько 12:00 години, в Бериславському районі Херсонщини знищено черговий ворожий БпЛА "Орлан-10""- сказано у повідовленні військових.

Захисники також показали збиття російського дрону на відео.

Як повідомлялося раніше, вчора сили ППО збили над Херсонською областю ворожий гелікоптер Ка-52 - "Алігатор".

29 вересня українські військові збили два російські штурмовики Су-25 у Миколаївській області.

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ВСУ Херсонська область
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