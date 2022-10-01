ЗСУ показали знищення ворожого безпілотника "Орлан" у Херсонські області (відео)

У небі над Херсонською областю підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ збили російський безпілотник "Орлан-10", який намагався розвідати розташування українських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь" і командування Повітряних сил ЗСУ.