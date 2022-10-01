ППО України збила російський "Алігатор" у Херсонській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що гелікоптер був збитий у Береславському районі.

"Близько 21:30, у Береславському районі Херсонщини, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збитий російський гелікоптер Ка-52", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Баштанському районі Миколаївської області воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" були збиті два російські штурмовики Су-25.

Раніше ворог втратив штурмовик Су-25 та вертоліт Мі-8.

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