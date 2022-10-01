ВСУ показали уничтожение вражеского беспилотника "Орлан" в Херсонской области (видео)

В небе над Херсонской областью подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили российский беспилотник "Орлан-10", который пытался разведать расположение украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг" и командование Воздушных сил ВСУ.