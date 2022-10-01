ua ru
Сб, 01 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ показали уничтожение вражеского беспилотника "Орлан" в Херсонской области (видео)

Новина українською →
Суббота 01 октября 2022 22:21
ВСУ показали уничтожение вражеского беспилотника "Орлан" в Херсонской области (видео) Фото: ВСУ показали уничтожение вражеского беспилотника "Орлан" в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В небе над Херсонской областью подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили российский беспилотник "Орлан-10", который пытался разведать расположение украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг" и командование Воздушных сил ВСУ.

"Так, 01 октября, около 12:00, в Бериславском районе Херсонской области уничтожен очередной вражеский БпЛА "Орлан-10"" - сказано в сообщении военных.

Защитники также показали сбитие российского дрона на видео.

Как сообщалось ранее, вчера силы ПВО сбили над Херсонской областью вражеский вертолет Ка-52 - "Аллигатор".

29 сентября украинские военные сбили два российских штурмовика Су-25 в Николаевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ Херсонская область
NEWS
Украинские военные заняли часть Лимана: обновленная карта боевых действий
Украинские военные заняли часть Лимана: обновленная карта боевых действий
DAILY
Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины