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У ЗСУ показали відео збиття російського "Іскандера-К" під час атаки на Київ

Четвер 31 липня 2025 20:15
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У ЗСУ показали відео збиття російського "Іскандера-К" під час атаки на Київ Фото: у ЗСУ показали відео збиття російського "Іскандера-К" під час атаки на Київ (facebook.com/Ministry of Defence UA)
Автор: Тетяна Степанова

Українські військові показали відео збиття російської ракети "Іскандер-К", яка летіла на Київ під час нічної атаки 31 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

"Під час нічної повітряної атаки на Київ розрахунок ПЗРК Зенітного ракетно-артилерійського дивізіону нашої бригади збив ворожу ракету "Іскандер-К", - йдеться у повідомленні.

Момент збиття ворожої ракети вдалося зафіксувати на відео.

Атака на Київ 31 липня

Нагадаємо, в ніч на 31 липня Росія масовано атакувала Київ дронами та ракетами.

Найсильніше постраждали Святошинський, Солом’янський, Голосіївський і Шевченківський райони столиці.

Загалом внаслідок обстрілу постраждали понад 100 об’єктів, серед яких не лише житлові будинки, а й навчальні заклади, лікарні, дитячі садки та університет.

За останніми даними, внаслідок обстрілу загинули щонайменше 15 людей, серед яких є дитина. Постраждали понад 130 осіб.

Детальніше про ракетний удар РФ по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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