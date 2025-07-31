В ВСУ показали видео сбития российского "Искандера-К" во время атаки на Киев

Украинские военные показали видео сбития российской ракеты "Искандер-К", которая летела на Киев во время ночной атаки 31 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

"Во время ночной воздушной атаки на Киев расчет ПЗРК Зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона нашей бригады сбил вражескую ракету "Искандер-К", - говорится в сообщении.

Атака на Киев 31 июля

Напомним, в ночь на 31 июля Россия массированно атаковала Киев дронами и ракетами.

Сильнее всего пострадали Святошинский, Соломенский, Голосеевский и Шевченковский районы столицы.

Всего в результате обстрела пострадали более 100 объектов, среди которых не только жилые дома, но и учебные заведения, больницы, детские сады и университет.

По последним данным, в результате обстрела погибли по меньшей мере 15 человек, среди которых есть ребенок. Пострадали более 130 человек.

Подробнее о ракетном ударе РФ по столице - читайте в материале РБК-Украина.