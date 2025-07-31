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У Києві знову зросла кількість загиблих через нічну атаку РФ

Київ, Четвер 31 липня 2025 18:37
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У Києві знову зросла кількість загиблих через нічну атаку РФ Фото: у Києві зросла кількість загиблих через атаку РФ 31 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Кількість загиблих внаслідок нічної атаки Росії на Київ 31 липня зростає протягом дня. Тіла жертв дістають з-під завалів у Святошинському районі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

"На місці російської атаки у Святошинському районі ще триває розбір завалів. Рятувальники продовжують деблокувати тіла загиблих. Станом на зараз по цій локації - 10 жертв. Разом по Києву - 12", - написав Ткаченко.

Пізніше він повідомив, що кількість загиблих в Києві зросла до 13 людей.

Оновлено 19:15

Рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще одного чоловіка.

"Таким чином кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву зросла до 14 осіб. З них одна дитина. Ще 132 людини постраждали, серед яких - 14 дітей", - повідомили у ДСНС.

Атака на Київ 31 липня

Нагадаємо, в ніч на 31 липня Росія масовано атакувала Київ дронами та ракетами.

Загалом внаслідок обстрілу постраждали понад 100 об’єктів, серед яких не лише житлові будинки, а й навчальні заклади, лікарні, дитячі садки та університет.

Зокрема, у Святошинському районі зруйновано під'їзд багатоповерхівки, а в Солом’янському - пошкоджено кілька квартир у житлових будинках.

Раніше повідомляли про щонайменше 11 загиблих, серед яких є дитина. Також постраждали понад 135 осіб.

Детальніше про ракетний удар РФ по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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