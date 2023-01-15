У ЗСУ показали, як українські військові знищують ворогів у Соледарі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 46-у окрему бригаду десантно-штурмових військ ЗСУ в Telegram.

Десантники показали відео, як вони ведуть вогонь по окупантах. При цьому військові наголошують, що такому знищенню ворога передує ретельне планування з урахуванням тактики ворога.

У Соледарі українські захисники протиставляють окупантам максимальну сконцентрованість, гнучкість дій та ефективне ведення вогню.

"Ворог непростий, але ми підберемо ключ до перемоги над ним, щоб він не зміг надалі проводити атакуючі дії на цьому напрямку... Поки ми його не знищимо, не буде спокою нашим рідним та нашій країні", - розповідає один з військових 46 бригади.