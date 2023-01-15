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Військові показали, як у Соледарі розбили окупантів при спробі відрізати частину позицій ЗСУ

Новость на русском →
Неділя 15 січня 2023 08:05
Військові показали, як у Соледарі розбили окупантів при спробі відрізати частину позицій ЗСУ Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Соледарі (Донецька область) російські загарбники у марній спробі взяти під контроль частину позицій українських військових втратили близько двадцяти людей вбитими та пораненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командира окремої тактичної групи аеророзвідки SARG "Птахи Мадяра" з позивним Мадяр.

Військовий опублікував відео про чергову спробу ворожого штурму позицій українських бійців у Соледарі, що завершилося для окупантів значними втратами. Кадри, оприлюднені сьогодні, 15 січня, датовані суботою, 14 січня.

Зазначається, що три ворожі штурмові групи у кількості близько 30 осіб намагалися зайти в південно-західну сторону Соледара до наших позицій, проте були "нальотані" дивізіоном артилерійської розвідки 45-ї ОАБр, а потім ще й "Птахами Мадяра".

Як додав військовий, підтверджені втрати противника становили 10 осіб убитими та 9-10 - пораненими.

Попереджаємо! На відео є ненормативна лексика

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили 14 січня, що за Соледар продовжуються важкі бої.

Також повідомлялося, що українські військові завдають суттєвих втрат ворогові в Херсонській області та атакували позиції ЗРК російських окупантів.

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