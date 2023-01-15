В ВСУ показали, как украинские военные уничтожают врагов в Соледаре

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 46 отдельную бригаду десантно-штурмовых войск ВСУ в Telegram.

Десантники показали видео, как они ведут огонь по оккупантам. При этом военные отмечают, что такому уничтожению врага предшествует тщательное планирование с учетом тактики врага.

В Соледаре украинские защитники противопоставляют оккупантам максимальную сконцентрированность, гибкость действий и эффективное ведение огня.

"Враг непрост, но мы подберем ключ к победе над ним, чтобы он не смог в дальнейшем проводить атакующие действия на этом направлении… Пока мы его не уничтожим, не будет покоя нашим родным и нашей стране", - рассказывает один из военных 46 бригады.