ЗСУ показали, як з артилерії знищують особовий склад окупантів на передовій

"Успішне знищення особового складу окупанта", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, як українські воїни спочатку виявили позиції росіян, а потім влучним ударами ліквідували особовий склад окупантів.

У Сухопутних військах пояснили, що це результат роботи 47 окремої артилерійської бригади.

Українські військові знищують ворога

Втрати Росії у війні в Україні на середу, 8 листопада, склали 780 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 307 640 військових. Крім того, ЗСУ "приземлили" 10 БПЛА та підбили майже 50 одиниць автотехніки.

Також Сили протиповітряної оборони цієї ночі знищили російську керовану авіаційну ракету, яку було своєчасно виявлено.

Протягом минулої доби українські воїни знищили на Таврійському напрямку 505 російських окупантів. Ще одного терориста взяли у полон.