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ЗСУ на Таврійському напрямку знищили більше 500 окупантів, ще одного взяли у полон

Середа 08 листопада 2023 11:21
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ЗСУ на Таврійському напрямку знищили більше 500 окупантів, ще одного взяли у полон Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 10 листопада, українські воїни знищили на Таврійському напрямку 505 російських окупантів. Ще одного терориста взяли у полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

На Таврійському напрямку ворог:

  • завдав 18 авіаударів;
  • провів 40 бойових зіткнень;
  • здійснив 1042 артобстріли.

Авдіївський напрямок

Росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку. Сили оборони відбили 14 атак ворога поблизу Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського Донецької області;

Мар'їнський напрямок

Ворог безуспішно штурмував в районі Мар’їнки Донецької області, де наші захисники відбили 17 атак.

Шахтарський напрямок

Росіяни вели штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, але успіху не мали.

Запорізький напрямок

Ворог наступальних дій не вів.

Досягнення наших воїнів

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - пише пресслужба.

Підрозділи ракетних військ та артилерії виконали 1488 вогневих завдань. Втрати ворога склали 505 осіб, ще одного взяли у полон.

Українські воїни знищили 19 одиниць військової техніки, зокрема:

  • 7 БММ;
  • 1 артсистему;
  • 2 ПТРК;
  • 3 БпЛА;
  • 5 автомобілів;
  • 1 одиницю спецтехніки.

Втрати Росії у війні

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, протягом минулої доби, 8 листопада, втрати терористів склали 780 одиниць живої сили. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, країна-терорист втратила близько 307 640 військових.

Тим часом прикордонники показали фотографії збитих БпЛА антидроновою рушницею.

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