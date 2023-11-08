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ВСУ показали, как из артиллерии уничтожают личный состав оккупантов на передовой

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины обнаружили позиции россиян на поле боя и из артиллерии ударили по ним. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.

"Успешное уничтожение личного состава оккупанта", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как украинские воины сначала обнаружили позиции россиян, а затем точным ударами ликвидировали личный состав оккупантов. 

В Сухопутных войсках объяснили, что это результат работы 47 отдельной артиллерийской бригады.

Украинские военные уничтожают врага

Потери России в войне в Украине на среду, 8 ноября, составили 780 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 307 640 военных. Кроме того, ВСУ "приземлили" 10 БПЛА и подвели около 50 единиц автотехники.

Также Силы противовоздушной обороны этой ночью уничтожили российскую управляемую авиационную ракету, которая была своевременно обнаружена.

За прошедшие сутки украинские воины уничтожили на Таврическом направлении 505 российских оккупантов. Еще один террорист был взят в плен.

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