ВСУ показали, как из артиллерии уничтожают личный состав оккупантов на передовой

"Успешное уничтожение личного состава оккупанта", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как украинские воины сначала обнаружили позиции россиян, а затем точным ударами ликвидировали личный состав оккупантов.

В Сухопутных войсках объяснили, что это результат работы 47 отдельной артиллерийской бригады.

Украинские военные уничтожают врага

Потери России в войне в Украине на среду, 8 ноября, составили 780 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 307 640 военных. Кроме того, ВСУ "приземлили" 10 БПЛА и подвели около 50 единиц автотехники.

Также Силы противовоздушной обороны этой ночью уничтожили российскую управляемую авиационную ракету, которая была своевременно обнаружена.

За прошедшие сутки украинские воины уничтожили на Таврическом направлении 505 российских оккупантов. Еще один террорист был взят в плен.