Майже 800 окупантів та 50 автотехніки. Генштаб оновив втрати РФ за добу

Втрати Росії у війні в Україні на середу, 8 листопада, склали 780 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 307640 військових. Крім того, ЗСУ "приземлили" 10 БПЛА та підбили майже 50 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.11.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 307 640 (+780) осіб ліквідовано;

танків - 5301 (+8) од.;

бойових броньованих машин - 9996 (+22) од.;

артилерійських систем - 7439 (+29) од.;

РСЗВ - 872 (+3) од.;

засоби ППО - 572 (+2) од.;

літаків - 322 од.;

гелікоптерів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5567 (+10) од.;

крилаті ракети - 1556 од.;

кораблі/катери - 20 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 9814 (+47) од.;

спеціальна техніка - 1054 (+5) од. Ситуація на фронті За даними Генштабу, сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області та ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Минулої доби сталося 45 бойових зіткнень. Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ продовжували ведення наступальних дій на Бахмутському напрямку та просунулися. Повідомляється, що ЗСУ перетнули залізницю поблизу Андріївки.