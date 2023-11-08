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Сили ППО вночі знищили керовану авіаційну ракету над Сумською областю

Сумська область , Середа 08 листопада 2023 09:04
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Сили ППО вночі знищили керовану авіаційну ракету над Сумською областю Фото: сили ППО вночі знищили керовану авіаційну ракету над Сумською областю (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сили протиповітряної оборони цієї ночі знищили російську керовану авіаційну ракету, яку було своєчасно виявлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

"Сьогодні вночі на Сумському напрямку мобільною вогневою групою з ПЗРК Stinger було знищено керовану авіаційну ракету", - повідомив Наєв.

За його словами, ракету, яка була запущена з літака Су-34 з відстані 70 кілометрів від державного кордону нашої країни, було своєчасно виявлено бійцями радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ.

Втрат серед особового складу та військової техніки немає.

Останній обстріл України

Нагадаємо, що вночі 6 листопада російські окупанти завдали комбінованого удару по півдню України різними типами ракет та ударними дронами. Повітряні сили ЗСУ відзвітували про знищення 15 з 22 дронів-камікадзе "Шахед" та однієї ракети Х-59.

Окупанти били по Одесі ракетами "Онікс" та "Іскандером-М". Внаслідок чого пошкоджені будинки та музей в історичній частині міста. Крім того, під атакою була припортова інфраструктура Одеської області, куди війська РФ спрямували "Шахеди". Постраждали 8 людей.

А вчора росіяни атакували Кривій Ріг, влучили в об'єкт інфраструктури.

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