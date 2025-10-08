ua en ru
Війна в Україні

ЗСУ показали ефектне відео збиття "Шахедів" за допомогою ЗРК Mistral

Україна, Середа 08 жовтня 2025 14:23
ЗСУ показали ефектне відео збиття "Шахедів" за допомогою ЗРК Mistral Фото: ЗРК Mistral використовується зазвичай для збиття літаків та гелікоптерів (Ukrinform/GettyImages)
Автор: Маловічко Юлія

ЗСУ застосовують для збиття російських "Шахедів" зенітно-ракетний комплекс Mistral, який загалом призначений для ліквідації інших авіацілей.

Як повідомляє РБК-Україна, Сили оборони Півдня показали відео успішного знищення ворожих дронів в Telegram.

Зазначається, що українські захисники демонструють високу ефективність використання ЗРК Mistral на фронті.

Попри те, що ці комплекси призначені для ураження авіації (літаків і гелікоптерів), вони чудово проявили себе і в збитті російських "шахедів".

"Зокрема, відмінний результат показали бійці 39 окремої бригади берегової оборони, які під час одного чергування знищили три ворожі дрони-камікадзе", - повідомили захисники Півдня і опублікували відповідне відео.

Що відомо про ЗРК Mistral

Зенітно-ракетний комплекс Mistral - це французька портативна система ближньої дії, розроблена компанією Matra BAE Dynamics (нині MBDA). Вона призначена для ураження літаків, гелікоптерів, безпілотників і крилатих ракет на малих висотах.

Ракета Mistral наводиться за інфрачервоним випромінюванням, що дозволяє уражати цілі за принципом "вистрілив і забув". Її дальність дії становить до 6 км, а швидкість - понад 2,5 маха (один мах це 1235 км - ред.), що робить комплекс одним із найефективніших у своєму класі.

Система може використовуватися як у переносному варіанті, так і на різних платформах - бронетехніці, кораблях або вертольотах.

Комплекс вирізняється високою надійністю, простотою в експлуатації та стійкістю до перешкод, завдяки чому активно застосовується у військових конфліктах і постачається країнам НАТО, а також Україні.

Щодо Сил оборони Півдня, нещодавно повідомлялось, що РФ посилила розвідку дронами в південних областях України. У порівнянні з серпнем, частка розвідувальних БпЛА зросла на 15-20%.

РФ атакує Україну дронами

Як відомо, ворог використовує ударні дрони не лише на фронті, а й запускає їх у мирні міста та селища України.

За ніч РФ запускає з різних напрямків до двохсот безпілотників на Україну - серед них основну масу становлять дрони типу "Шахед", друге місце посідають так звані "Гербери", при цьому фіксують також БпЛА інших типів.

Повідомлялось, що в ніч на 8 жовтня окупанти направили на Україну 183 ударних дрони, Повітряним силам вдалось збити 154 з них.

