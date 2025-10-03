ua en ru
Війна в Україні

РФ посилила розвідку на півдні України, щщодня ворог запускає до 250 дронів

П'ятниця 03 жовтня 2025 14:38

РФ посилила розвідку на півдні України, щщодня ворог запускає до 250 дронів Фото: росіяни посилили розвідку дронами в областях на півдні (pixabay.com)
Автор: Маловічко Юлія

У південних регіонах України росіяни почали застосовувати на 10-15% більше дронів, аніж у серпні. Мова йде про розвідувальні безпілотники.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі національного телемарафону.

"Щодня ми фіксуємо у себе на напрямку 200-250 розвідувальних дронів, частину з яких ми намагаємось збити/посадити. З тим, що декілька днів поспіль було погіршення погода, їх було менше, а до того противник нарощує цей компонент і постійно веде розвідку", - сказав Волошин.

РФ застосовує дрони проти України

Як відомо, РФ наростила темпи виробництва дронів, внаслідок чого посилила не тільки розвідку, але й атаки на Україну.

Щодня Повітряні сили фіксують прильоти ударних дронів ворога, водночас на фронті РФ використовує тисячі безпілотників.

У відповідь на таку активність нещодавно міністр оборони Денис Шмигаль пообіцяв забезпечити 1000 дронів-перехоплювачів на добу найближчим часом.

Українські розвідники теж активно використовують дрони у своїх цілях проти РФ. Більш того Україна у власному виробництві дронів застосувала такі технології, якими цікавляться у світі.

Наприклад, США хочуть запозичити досвід України у сфері безпілотників. Щобільше, Україна анонсувала угоду на мільярди доларів з Вашингтоном, який хоче закупити українські дрони.

