ВСУ показали эффектное видео сбития "Шахедов" с помощью ЗРК Mistral

ВСУ применяют для сбивания российских "Шахедов" зенитно-ракетный комплекс Mistral, который в целом предназначен для ликвидации других авиацелей.

Как сообщает РБК-Украина , Силы обороны Юга показали видео успешного уничтожения вражеских дронов с помощью ЗРК в Telegram.

"В частности, отличный результат показали бойцы 39 отдельной бригады береговой обороны, которые во время одного дежурства уничтожили три вражеских дрона-камикадзе", - сообщили защитники Юга и опубликовали соответствующее видео.

Несмотря на то, что эти комплексы предназначены для поражения авиации (самолетов и вертолетов), они прекрасно проявили себя и в сбивании российских "шахедов".

Что известно о ЗРК Mistral

Зенитно-ракетный комплекс Mistral - это французская портативная система ближнего действия, разработанная компанией Matra BAE Dynamics (ныне MBDA). Она предназначена для поражения самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет на малых высотах.

Ракета Mistral приводится по инфракрасному излучению, позволяющему поражать цели по принципу "выстрелил и забыл". Ее дальность действия составляет до 6 км, а скорость - более 2,5 маха (один мах это 1235 км - ред.), что делает комплекс одним из самых эффективных в своем классе.

Система может использоваться как в переносном варианте, так и на разных платформах - бронетехнике, кораблях или вертолетах.

Комплекс отличается высокой надежностью, простотой в эксплуатации и устойчивостью к препятствиям, благодаря чему активно применяется в военных конфликтах и ​​поставляется странам НАТО, а также Украине.

Относительно Сил обороны Юга, недавно сообщалось, что РФ усилила разведку дронами в южных областях Украины. По сравнению с августом, доля разведывательных БпЛА выросла на 15-20%.

РФ атакует Украину дронами

Как известно, враг использует ударные дроны не только на фронте, но и запускает их в мирные города и поселки Украины.

За ночь РФ запускает с разных направлений до двухсот беспилотников на Украину - среди них основную массу составляют дроны типа "Шахед", второе место занимают так называемые "Герберы", при этом фиксируют также БпЛА других типов.

Сообщалось, что в ночь на 8 октября оккупанты направили на Украину 183 ударных дрона, Воздушным силам удалось сбить 154 из них.