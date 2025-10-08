ua en ru
Ср, 08 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ показали эффектное видео сбития "Шахедов" с помощью ЗРК Mistral

Украина, Среда 08 октября 2025 14:23
UA EN RU
ВСУ показали эффектное видео сбития "Шахедов" с помощью ЗРК Mistral Фото: ЗРК Mistral используется обычно для сбивания самолетов и вертолетов (Ukrinform/GettyImages)
Автор: Маловичко Юлия

ВСУ применяют для сбивания российских "Шахедов" зенитно-ракетный комплекс Mistral, который в целом предназначен для ликвидации других авиацелей.

Как сообщает РБК-Украина, Силы обороны Юга показали видео успешного уничтожения вражеских дронов с помощью ЗРК в Telegram.

Отмечается, что украинские защитники демонстрируют высокую эффективность использования ЗРК Mistral на фронте.

Несмотря на то, что эти комплексы предназначены для поражения авиации (самолетов и вертолетов), они прекрасно проявили себя и в сбивании российских "шахедов".

"В частности, отличный результат показали бойцы 39 отдельной бригады береговой обороны, которые во время одного дежурства уничтожили три вражеских дрона-камикадзе", - сообщили защитники Юга и опубликовали соответствующее видео.

Что известно о ЗРК Mistral

Зенитно-ракетный комплекс Mistral - это французская портативная система ближнего действия, разработанная компанией Matra BAE Dynamics (ныне MBDA). Она предназначена для поражения самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет на малых высотах.

Ракета Mistral приводится по инфракрасному излучению, позволяющему поражать цели по принципу "выстрелил и забыл". Ее дальность действия составляет до 6 км, а скорость - более 2,5 маха (один мах это 1235 км - ред.), что делает комплекс одним из самых эффективных в своем классе.

Система может использоваться как в переносном варианте, так и на разных платформах - бронетехнике, кораблях или вертолетах.

Комплекс отличается высокой надежностью, простотой в эксплуатации и устойчивостью к препятствиям, благодаря чему активно применяется в военных конфликтах и ​​поставляется странам НАТО, а также Украине.

Относительно Сил обороны Юга, недавно сообщалось, что РФ усилила разведку дронами в южных областях Украины. По сравнению с августом, доля разведывательных БпЛА выросла на 15-20%.

РФ атакует Украину дронами

Как известно, враг использует ударные дроны не только на фронте, но и запускает их в мирные города и поселки Украины.

За ночь РФ запускает с разных направлений до двухсот беспилотников на Украину - среди них основную массу составляют дроны типа "Шахед", второе место занимают так называемые "Герберы", при этом фиксируют также БпЛА других типов.

Сообщалось, что в ночь на 8 октября оккупанты направили на Украину 183 ударных дрона, Воздушным силам удалось сбить 154 из них.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗРК Война в Украине Дрони
Новости
Не открывайте окна: в Прилуках сильное задымление после удара РФ по нефтебазе
Не открывайте окна: в Прилуках сильное задымление после удара РФ по нефтебазе
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы