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ЗСУ на півдні знищили ворожий ЗРК "Оса" та три склади з боєприпасами

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Херсонська область, Вівторок 25 жовтня 2022 03:48
ЗСУ на півдні знищили ворожий ЗРК "Оса" та три склади з боєприпасами Фото: ЗСУ на півдні знищили ворожий ЗРК Оса (zsu.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Збройні сили на півдні України знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Оса" та три склади боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Авіацією ЗСУ відпрацьовано 5 атак по позиціях ворожої протиповітряної оборони, по опорному пункту та скупченню ворога, його озброєнню та техніці, розповіли у командуванні.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 246 вогневих завдань, у тому числі й за мінометними та артилерійськими позиціями ворога.

Підтверджено втрати противника:

  • 40 російських солдатів;
  • 3 танки, зенітно-ракетний комплекс "Оса";
  • 6 одиниць автобронетехніки;
  • 3 склади з боєприпасами у Бериславському та Каховському районах;
  • БПЛА типу "Орлан";
  • Пошкоджено 6 танків.

Ситуація у Чорному морі продовжує визначатися штормовою погодою. Угруповання ворожого флоту складається з 11 кораблів, серед яких 3 великі десантні кораблі і 2 надводні носії "Калібрів".

Нагадаємо, 24 жовтня у Бериславському районі Херсонської області українські військові збили третій за день російський ударний вертоліт Ка-52.

Також ми писали, що українські військові знищили три російські реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" у Запорізькій області.

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