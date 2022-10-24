Неподалік блокпосту росіян у Василівці ЗСУ знищили три "Гради" окупантів

Українські військові знищили три російські реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град". Трапилось це в окупованій Михайлівці Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Підтверджено знищення трьох реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град”, а також евакуацію близько 70 поранених військовослужбовців противника", - розповів він.

Як повідомлялось, минулої доби українські військові ліквідували ще 470 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 67 940 військових.

Раніше в Запорізькій області українські артилеристи точково вдарили по кількох позиціях окупантів. Знищено склад боєприпасів та поранено близько 100 солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.