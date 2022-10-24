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ЗСУ збили третій за день російський ударний вертоліт Ка-52

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Херсон, Понеділок 24 жовтня 2022 22:28
ЗСУ збили третій за день російський ударний вертоліт Ка-52 Фото: ЗСУ збили третій за день ударний вертоліт Ка-52 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні, 24 жовтня, близько 21.30 у Бериславському районі Херсонської області українські військові збили третій за день російський ударний вертоліт Ка-52.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Повітряних сил ЗС України.

Чергову повітряну мету на свій рахунок записало підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" Повітряних Сил Збройних сил України.

Нагадаємо, що сьогодні в районі обіду ЗСУ протягом півгодини знищили два ударні вертольоти Ка-52 противника в Херсонській області.

Зазначимо, ЗСУ регулярно знищують ворожі Ка-52 на Херсонщині. Так, учора, 24 жовтня, російський "Алігатор" був збитий з кулемета.

Також ми писали, що українські військові знищили три російські реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" у Запорізькій області.

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