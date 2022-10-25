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ВСУ на юге уничтожили вражеский ЗРК "Оса" и три склада с боеприпасами

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Херсонская область, Вторник 25 октября 2022 03:48
ВСУ на юге уничтожили вражеский ЗРК "Оса" и три склада с боеприпасами Фото: ВСУ на юге уничтожили вражеский ЗРК Оса (zsu.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы на юге Украины уничтожили вражеский зенитно-ракетный комплекс "Оса" и три склада боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Авиацией ВСУ отработано 5 атак по позициям вражеской противовоздушной обороны, по опорному пункту и скоплению врага, его вооружению и технике, рассказали в командовании.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 246 огневых задач, в том числе и по минометным и артиллерийским позициям врага.

Подтверждены потери противника:

  • 40 российских солдат;
  • 3 танка, зенитно-ракетный комплекс "Оса";
  • 6 единиц автобронетехники;
  • 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Каховском районах;
  • БПЛА типа "Орлан";
  • Повреждены 6 танков.

Обстановка в Черном море продолжает определяться штормовой погодой. Группировка вражеского флота состоит из 11 кораблей, среди которых 3 больших десантных корабля и 2 надводных носителя "Калибров".

Напомним, 24 октября, в Бериславском районе Херсонской области украинские военные сбили третий за день российский ударный вертолет Ка-52.

Также мы писали, что украинские военные уничтожили три российские реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" в Запорожской области.

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