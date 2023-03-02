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ЗСУ на півдні підірвали ворожий склад боєкомплекту та збили БПЛА

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Херсонська область, Четвер 02 березня 2023 15:49
ЗСУ на півдні підірвали ворожий склад боєкомплекту та збили БПЛА Фото: ЗСУ на півдні підірвали ворожий склад боєкомплекту та збили БПЛА (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Херсонській області українські зенітники знищили російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10". Також ЗСУ вдалося підірвати черговий ворожий склад боєкомплекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Ворог не припиняє повітряну розвідку: чергового безпілотного розвідника типу "Орлан-10" знищено на Херсонському напрямку. Там же підірвано й ворожий склад боєкомплекту", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними командування, на Кінбурнській косі за результатами вогневої роботи українських бійців ворог "залишив догоряти три одиниці техніки".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що росіяни вже не відчувають себе "впевнено" на лівобережжі Херсонської області, а тому облаштовують нові рубежі оборони подалі від лінії фронту.

Додамо, також в Силах оборони розповідали про ефективну роботу ЗСУ на півдні.

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