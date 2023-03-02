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ВСУ на юге подорвали вражеский состав боекомплекта и сбили БПЛА

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Херсонская область, Четверг 02 марта 2023 15:49
ВСУ на юге подорвали вражеский состав боекомплекта и сбили БПЛА Фото: ВСУ на юге подорвали вражеский состав боекомплекта и сбили БПЛА (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Херсонской области украинские зенитчики уничтожили российский разведывательный беспилотник "Орлан-10". Также ВСУ удалось взорвать очередной вражеский состав боекомплекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Враг не прекращает воздушную разведку: очередной беспилотный разведчик типа "Орлан-10" уничтожен на Херсонском направлении. Там же взорван и вражеский состав боекомплекта", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным командования, на Кинбурнской косе по результатам огневой работы украинских бойцов враг "оставил догорать три единицы техники".

Напомним, ранее мы сообщали, что россияне уже не чувствуют себя "уверенно" на левобережье Херсонской области, а потому обустраивают новые рубежи обороны подальше от линии фронта.

Добавим, также в Силах обороны рассказывали об эффективной работе ВСУ на юге.

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