Росіяни зазнають втрат. Гуменюк розповіла про ефективну роботу ЗСУ на півдні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, росіяни продовжують маневрувати на півдні. Ворог намагається знайти місця як для своїх логістичних центрів та утримання техніки, так і для дислокації особового складу.

"Вони змушені шукати, куди подітися після цієї стрілянини по цивільних. Вони постійно змінюють місця дислокації, тому що ми працюємо по ним і наша робота ефективна. На сьогоднішній день у нас є підтвердження про знищення 10 окупантів та п'яти одиниць техніки", - зазначила Гуменюк.