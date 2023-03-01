Росіяни на півдні облаштовують нові рубежі оборони подалі від лінії фронту, - Гуменюк

Російські окупанти на лівобережжі Херсонської області усвідомлюють, що їм знадобляться нові оборонні рубежі. Тому вони їх облаштовують подалі від лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ми спостерігаємо з військової точки зору, що вони облаштовують собі нові рубежі оборони глибше і подалі від лінії фронту. Це означає, що вони усвідомлюють те, що така оборона буде їм потрібна. Вони у своїх далеких планах мають відступи до неї", - розповіла Гуменюк.

За її словами, наміри окупантів "евакуювати" населення має подвійний напрямок.

"Це імітація "турботи" про місцеве населення для того, щоб переконувати їх в тому, наскільки їм потрібен "руський мир". Також окупанти таким чином хочуть забезпечити власну безпеку. Вони завжди ховаються за мирним населенням і їм потрібна "щільність" цього населення в тих місцях, де противник буде облаштовувати для себе нові пункти базування", - зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, нещодавно в Генштабі повідомили, що в Олешках та Скадовську Херсонської області представники так званої "влади" готуються до втечі на територію тимчасово окупованого Криму, оскільки бояться деокупації від ЗСУ.

Також повідомлялося, що російські військові намагаються посунутися з лівобережжя Херсонської області ближче до Криму, сподіваючись, що там їм буде "безпечніше".

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