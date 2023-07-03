ЗСУ на Південному напрямку знищили три ворожі човни та гаубицю "Гіацинт-Б"

Збройні сили України на Південному напрямку знищили 21 окупанта та ворожу гаубицю "Гіацинт-Б".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера оперативного командування "Південь" полковника Владислава Назарова .

"Наші ракетно-артилерійські підрозділи влучною вогневої роботою забезпечили втрати ворога в кількості 21 окупанта", - йдеться у повідомленні.

Назаров додав, що ЗСУ знищили 3 ворожі човни, 3 ударних безпілотники "Ланцет" та 1 крупнокаліберну гаубицю "Гіацинт-Б".

"Зменшуючи ворожий потенціал, "відмінусовано" 3 польові пункти боєпостачання", - додав спікер оперативного командування "Південь".

Втрати Росії

Українські військові ліквідували за добу 600 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 230 260 військових. Крім того, ЗСУ знищили гелікоптер.

Також Сили оборони України минулого тижня знищували російські цілі високої пріоритетності. Така робота створює умови для подальшого прориву українських військових.

Представник НАТО повідомив, що російська влада задіяла на війні в Україні майже 90% сухопутних сил. Кремль продовжить поповнювати свої втрати мобілізованими.