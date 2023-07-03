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ВСУ на Южном направлении уничтожили три вражеские лодки и гаубицу "Гиацинт-Б"

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Украина, Понедельник 03 июля 2023 20:51
ВСУ на Южном направлении уничтожили три вражеские лодки и гаубицу "Гиацинт-Б" Фото: Военные (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины на Южном направлении уничтожили 21 оккупанта и вражескую гаубицу "Гиацинт-Б".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативного командования "Юг" полковника Владислава Назарова.

"Наши ракетно-артиллерийские подразделения точной огневой работой обеспечили потери врага в количестве 21 оккупанта", - говорится в сообщении.

Назаров добавил, что ВСУ уничтожили 3 вражеские лодки, 3 ударных беспилотника "Ланцет" и 1 крупнокалиберную гаубицу "Гиацинт-Б".

"Уменьшая вражеский потенциал, "отминусовано" 3 полевых пункта боеснабжения", - добавил спикер оперативного командования "Юг".

Потери России

Украинские военные ликвидировали в сутки 600 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 230 260 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет.

Силы обороны Украины на прошлой неделе уничтожали российские цели высокой приоритетности. Такая работа создает условия для дальнейшего прорыва украинских военных.

Представитель НАТО сообщил, что российские власти задействовали на войне в Украине около 90% сухопутных сил. Кремль продолжит восполнять свои потери мобилизованными.

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