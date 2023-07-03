У НАТО підрахували, скільки військової сили РФ задіяла в Україні

Російська влада задіяла на війні в Україні майже 90% сухопутних сил. Кремль продовжить поповнювати свої втрати мобілізованими.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

За його словами, попри значні втрати російські сили все ще мають боєздатні "авіацію, флот, кібернетичну та ядерну зброю".

"Наші майбутні оборонні плани базуються не на поточному стані російських сил, а на стані до 24 лютого 2022 року. Росіяни підуть на поповнення втрат в армії, і тому у нас є кілька років часу: ми ніколи не повинні недооцінювати їхні можливості, оскільки вони неодноразово показували в історії, що вміють ставати на ноги", - розповів він.

Баур підкреслив, що росіяни діють "з великою обережністю та увагою" у тих районах, які безпосередньо межують з НАТО.

"Вони не хочуть ризикувати конфліктом з нами", - вважає він.

Втрати ворога

"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти. Знищено 34 одиниці військової техніки противника", - констатував генерал.

Зокрема:

вертоліт Ка-52;

4 танки;

3 ББМ;

2 гармати Д-30;

БМ-21 "Град";

2 БпЛА "Supercam", БпЛА "Zala";

гармата 2А36 "Гіацинт-Б";

зенітний ракетний комплекс "Стріла-10";

2 гаубиці "Мста-Б" та автомобільна техніка;

12 складів боєприпасів ворога.

За даними Генштабу ЗСУ, на фронті за минулу добу відбулося 46 бойових зіткнень. Окупанти зосереджуються на штурмах на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках.

Тим часом українські військові наступають на Бахмутському, Бердянському та Мелітопольському напрямках. Захисники мають певні успіхи.

Аналітики ISW припускають, що росіяни можуть стягувати під Бахмут сили з інших напрямків через наступ українських військ.

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