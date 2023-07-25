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У ЗСУ підтвердили застосування касетних снарядів під Бахмутом

Фото: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (facebook.com/sergij cerevatij)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові успішно застосовують касетні боєприпаси, які вони отримали від США. Зокрема, вони використовують їх у Бахмутському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого.

"ЗСУ використовують всю лінійку боєприпасів, наданими партнерами, і використовують максимально ефективно. І те, що "воєнкори" про це згадують, це комплімент нашим артилеристам, адже ворожі "воєнкори" знають, що у ворога, на жаль, поки є перевага в снарядах і ракетах", - сказав він.

При цьому Череватий зазначив, що українські артилеристи "на голову вище" у якості виконання вогневих завдань, ніж російські загарбники.

Речник додав, що наші військові використовують кожний високоякісний снаряд, переданий союзниками, з максимальним ступенем корисної дії.

Касетні боєприпаси для України

У липні США передали Україні касетні боєприпаси. Це тимчасове рішення для перехідного періоду, поки Захід не зможе виробляти більше артилерійських снарядів інших типів.

Американський президент Джо Байден заявляв, що такі боєприпаси допоможуть українським військовим продовжити контрнаступ.

При цьому міністр оборони Олексій Резніков розвіяв страхи щодо передачі касетних снарядів і назвав п'ять головних принципів у їхньому використанні. Зокрема, Україна застосовуватиме їх лише для звільнення своїх територій, тобто по Росії бити не буде.

Зазначимо, що Росія вже давно застосовує касетні снаряди, вбиваючи українське населення. Водночас після того, як наші захисники отримали боєприпаси, вони почали скаржитися на нібито заборонену зброю.

Додамо, що Білий дім підтвердив те, що наші бійці вже використовують касетні боєприпаси.

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БахмутВійна Росії проти України