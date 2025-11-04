В ЗСУ підтвердили ураження НПЗ в Кстово та заводу в Башкирії

За даними Генштабу, підрозділи СОУ вночі 4 листопада уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Він розташований в місті Кстово у Нижегородській області Росії.

"Завод задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано влучання по території об'єкта та пожежу в районі цілі. Ступінь ураження уточнюється", - сказано у повідомленні.

Також підтверджено ураження АТ "Стерлитамакский нефтехимический завод" (СНХЗ) в Стерлітамаку в Республіці Башкортостан. Цей завод виробляє компоненти для авіаційного гасу та інші потрібні російській військовій промисловості товари. Один з цехів підприємства повністю знищено.

В ССО підтвердили ураження обох об'єктів. Там зазначили, що дрони безпосередньо Сил спецоперацій били по СНХЗ, який розташований за 1300 кілометрів від України. Вибухи та руйнування підтвердила місцева російська влада.

Щодо НПЗ в Кстово, його уразили підрозділи ССО, які діяли у взаємодії з Головним управлінням розвідки Міноборони України та Силами безпілотних систем.

"Це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, що має потужність близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє дизель, бензин, авіаційний гас й інші нафтопродукти. Окрім російського ВПК, Нижньогородський НПЗ відіграє критичне значення у забезпеченні московського регіону паливом, куди напряму постачає його через трубопровід", - сказано у повідомленні.