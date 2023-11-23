В ЗСУ підтвердили спроби проникнення ДРГ Росії на півночі, розповіли про їх цілі

Українські воїни інколи фіксують спроби проходу через державний кордон ворожих ДРГ. Цілі й завдання росіян залежать від розмірів групи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника об’єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрія Повха в ефірі телемарафону.
За словами речника, іноді ворожі ДРГ намагаються проникнути групами із 4-5 осіб, іноді ж - від 10 до 16 осіб. Цілі, відповідно мають різні: спроба прориву до об'єкта критичної інфраструктури або ж з метою тероризування цивільних.
"Іноді фіксуються спроби проходу невеликих груп силами 4-5 осіб, іноді - 10-16 осіб. Відповідно, цілі і завдання у цих груп, очевидно, різні. Фіксувалися спроби прориву держкордону ДРГ у напрямку об'єктів критичної інфраструктури. Фіксувалися і спроби просто суто терористичного заходу ДРГ з метою тероризування місцевого населення та нечисленних атак на рокадних дорогах", - розповів Повха.
Чи загрожує наступ на Київ
Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку розповів, що український кордон було підсилено, зокрема було створено системи інженерних загороджень й розташовані мінні поля.
"Війська контролюють держкордон, визначені сили і засоби захищають і стоять на найбільш загрозливих напрямках. Ми не можемо зараз розкривати всі ті сюрпризи, які війська підготували для загарбників, але вони є", - заявив речник.
Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, наші воїни продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Зокрема військові й надалі утримують оборону в районі Авдіївки.
Як стверджують аналітики Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ також продовжують ведення наступальної операції на східному (лівому) березі Херсонської області.
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