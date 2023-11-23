Ситуація на фронті сьогодні 23 листопада

Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і тримають оборону в районі Авдіївки. Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі атаки

Минулої доби ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційний ударів, здійснив понад 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також, в ніч на 22 листопада окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 14 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено усі 14 шахедів.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Подоли, Куп'янськ-Вузловий, Степова Новоселівка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Спірне, Південне, Олександропіль, Авдіївка, Вугледар Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Ситуація на фронтах

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де Силами оборони відбито 12 атак.

На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, північніше Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 30 атак.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 18 атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник 4 рази безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку українські воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Втрати ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, 4 артилерійських засоби та склад боєприпасів противника.