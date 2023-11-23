В ВСУ подтвердили попытки проникновения ДРГ России на севере, рассказали об их целях

По словам спикера, иногда вражеские ДРГ пытаются проникнуть группами из 4-5 человек, иногда же - от 10 до 16 человек. Цели, соответственно имеют разные: попытка прорыва к объекту критической инфраструктуры или же с целью терроризирования гражданских.

"Иногда фиксируются попытки прохода небольших групп силами 4-5 человек, иногда - 10-16 человек. Соответственно, цели и задачи у этих групп, очевидно, разные. Фиксировались попытки прорыва госграницы ДРГ в направлении объектов критической инфраструктуры. Фиксировались и попытки просто чисто террористического захода ДРГ с целью терроризирования местного населения и немногочисленных атак на рокадных дорогах", - рассказал Повха.

Грозит ли наступление на Киев

Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления рассказал, что украинская граница была усилена, в частности были созданы системы инженерных заграждений и расположены минные поля.

"Войска контролируют госграницу, определенные силы и средства защищают и стоят на наиболее угрожающих направлениях. Мы не можем сейчас раскрывать все те сюрпризы, которые войска подготовили для захватчиков, но они есть", - заявил спикер.

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, наши воины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. В частности, военные и дальше удерживают оборону в районе Авдеевки.

Как утверждают аналитики Института изучения войны (ISW), ВСУ также продолжают ведение наступательной операции на восточном (левом) берегу Херсонской области.