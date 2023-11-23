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В ВСУ подтвердили попытки проникновения ДРГ России на севере, рассказали об их целях

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские воины иногда фиксируют попытки прохода через государственную границу вражеских ДРГ. Цели и задачи россиян зависят от размеров группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера объединенного прессцентра Сил обороны Северного направления Юрия Повха в эфире телемарафона.

По словам спикера, иногда вражеские ДРГ пытаются проникнуть группами из 4-5 человек, иногда же - от 10 до 16 человек. Цели, соответственно имеют разные: попытка прорыва к объекту критической инфраструктуры или же с целью терроризирования гражданских. 

"Иногда фиксируются попытки прохода небольших групп силами 4-5 человек, иногда - 10-16 человек. Соответственно, цели и задачи у этих групп, очевидно, разные. Фиксировались попытки прорыва госграницы ДРГ в направлении объектов критической инфраструктуры. Фиксировались и попытки просто чисто террористического захода ДРГ с целью терроризирования местного населения и немногочисленных атак на рокадных дорогах", - рассказал Повха. 

Грозит ли наступление на Киев 

Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления рассказал, что украинская граница была усилена, в частности были созданы системы инженерных заграждений и расположены минные поля. 

"Войска контролируют госграницу, определенные силы и средства защищают и стоят на наиболее угрожающих направлениях. Мы не можем сейчас раскрывать все те сюрпризы, которые войска подготовили для захватчиков, но они есть", - заявил спикер.

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, наши воины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. В частности, военные и дальше удерживают оборону в районе Авдеевки.

Как утверждают аналитики Института изучения войны (ISW), ВСУ также продолжают ведение наступательной операции на восточном (левом) берегу Херсонской области.

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