ЗСУ атакують на кількох напрямках на лівому березі Херсонської області: карти боїв ISW

Українські війська продовжують ведення наступальної операції на східному (лівому) березі Херсонської області. Російські "воєнкори" стверджують, що ЗСУ атакують поблизу Пойми, Піщанівки, Підстепного, Антонівського шосе та залізничного мосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Синьківки та Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська), на північний схід і схід від Петропавлівки, а також у напрямку Сіверська.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець оцінив, що російські війська на Куп'янському напрямку завершують перегрупування сил і незабаром можуть посилити темпи наступальних дій у цьому районі.

Російські джерела стверджували, що 22 листопада українські війська здійснили наземні атаки поблизу Куп’янська та на південь від Кремінної.

Бої у Донецькій області

У Генштабі України повідомили, що 22 листопада українські сили продовжили штурм на південь від Бахмута.

22 листопада російські війська продовжили наземні атаки поблизу Бахмута, але не зробили жодного підтвердженого просування. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбили російські штурми поблизу Кліщіївки. Також в ЗСУ повідомили, що українські війська відбили контратаки росіян на північний захід від Горлівки в районі Південного .

Російські війська здійснили понад 22 невдалих штурми на схід від Новобахмутівки, на північ від Ласточкиного, поблизу Авдіївки, Сіверного, Первомайського.

Речник українського Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська значно активізували штурмові операції поблизу Авдіївки, а українські війська в цьому районі спостерігають збільшення російських ударів за останню добу на 25-30 відсотків.

Штупун зазначив, що на Авдіївському напрямку російські війська вели механізований штурм із застосуванням близько десятка бронетехніки, а українські сили відбили атаку, знищивши два танки та сім БТР.

Російські блогери стверджували, що сили РФ нібито досягли невизначених успіхів поблизу Степового і що це поселення залишається спірною "сірою зоною".

Штупун розповів, що російська авіація також активізувала дії поблизу Авдіївки, а російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ посилили артилерійські та авіаудари по українських позиціях на північному та південному флангах Авдіївки.

Речник українського Таврійського угруповання військ додав, що погодні умови наразі не впливають на темпи бойових дій на Авдіївському напрямку, але зменшена кількість листя в цьому районі покращує видимість українців проти нападів російської піхоти.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російське командування ввело до боїв на Авдіївському напрямку частини 255-го мотострілецького полку РФ.

Російський "воєнкор" заявив, що 22 листопада українські сили здійснили контратаку на північ від Авдіївки біля Степового, але не уточнив результат.

22 листопада російські війська продовжували наступальні операції на захід і південний захід від міста Донецька, але не зробили жодного підтвердженого просування. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбили понад 18 російських штурмів поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки.

Ярослав Чепурний, речник української бригади, яка діє на Мар’їнському напрямку, заявив, що російські війська за останній тиждень штурмували українські позиції понад 150 разів і запустили понад 300 ударних безпілотників.

"Південна вісь"

22 листопада російські війська продовжили наземні атаки в районі кордону Донецько-Запорізької областей, але не досягли підтверджених успіхів. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбили російські атаки на захід від Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки).

Відомий російський блогер стверджував, що війська РФ також нібито намагаються просунутися поблизу Урожайного. 21 листопада російський агрегатор новин заявив, що сили РФ контратакували в напрямку Приютного, Старомайорського та Урожайного.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Російські військові блогери стверджували, що українські сили продовжували атакувати лінію Роботине-Вербове.

22 листопада російські війська продовжили безуспішні атаки на заході Запорізької області. У Генштабі України повідомили, що війська РФ вели безуспішні штурми поблизу Роботиного та Кам’янського.

Українські сили зберігають позиції у східній (лівобережній) частині Херсонської області та, як повідомляється, атакували в цьому районі 22 листопада.

Російські блогери стверджували, що українські війська утримують позиції та атакують поблизу Пойми, Піщанівки, Підстепного, Антонівського шосе та залізничного мосту. Машовець заявив, що також є невизначена активність на захід від Олешок.

Машовець додав, що частини російського 328 полку ВДВ атакують Кринки з Корсуньки і постійно наступають вздовж Олешки-Нова Каховка.

22 листопада Міноборони РФ заявило, що російські війська нібито знищили чотири українських військово-морських і три літальних безпілотника, які націлювалися на Крим.