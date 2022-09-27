ЗСУ підняли український прапор у звільненому Куп'янську-Вузловому (відео)

Сьогодні стало відомо про те, що українські сили повністю контролюють селище міського типу, яке було важливим логістичним вузлом для росіян.

Тепер розвідники оприлюднили відео із підняттям українського прапору у Куп'янську-Вузловому.

Зазначимо, що українські бійці також звільнили село Піски-Радьківські у Харківській області, але там ще проводять зачистки та розмінування.

Також додамо, що захисники України вже деокупували 454 населені пункти Харківської області. До деяких з них уже запустили пасажирські потяги.

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