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ЗСУ підняли український прапор у звільненому Куп'янську-Вузловому (відео)

Ілюстративне фото: ЗСУ підняли український прапор у звільненому Куп'янську-Вузловому (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Наші захисники підняли Державний прапор України у деокупованому Куп'янську-Вузловому Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

Сьогодні стало відомо про те, що українські сили повністю контролюють селище міського типу, яке було важливим логістичним вузлом для росіян.

Тепер розвідники оприлюднили відео із підняттям українського прапору у Куп'янську-Вузловому.

Зазначимо, що українські бійці також звільнили село Піски-Радьківські у Харківській області, але там ще проводять зачистки та розмінування.

Також додамо, що захисники України вже деокупували 454 населені пункти Харківської області. До деяких з них уже запустили пасажирські потяги.

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ВСУХарків