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ВСУ подняли украинский флаг в освобожденном Купянске-Узловом (видео)

Иллюстративное фото: ВСУ подняли украинский флаг в освобожденном Купянске-Узловом (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Наши защитники подняли Государственный флаг Украины в деоккупированном Купянске-Узловом Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Сегодня стало известно о том, что украинские силы полностью контролируют поселок городского типа, который являлся важным логистическим узлом для россиян.

Теперь разведчики обнародовали видео с поднятием украинского флага в Купянске-Узловом.

Отметим, что украинские бойцы также освободили село Пески-Радьковские в Харьковской области, но там еще проводят зачистки и разминирование.

Также добавим, что защитники Украины уже деоккупировали 454 населенных пункта Харьковской области. В некоторые из них уже запустили пассажирские поезда.

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ВСУХарьков