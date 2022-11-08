ЗСУ підірвали російський склад палива в Луганській області (відео)
Українські військові підірвали склад паливно-мастильних матеріалів російських військових у селі Діброва в Луганській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.
"У результаті артилерійського удару 140-го окремого розвідбатальйону морської піхоти Збройних сил України було знищено російський склад паливно-мастильних матеріалів", - сказано у повідомленні.
Так, російські запаси палива були знищені у селі Діброва Сєвєродонецького району Луганської області - між Торським і Кремінною.
Нагадаємо, раніше українські десантники знищили броньовану техніку разом із російськими окупантами у Луганській області.
Окрім того, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що ЗСУ щодня звільняють по 500 метрів території у Луганської області.
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