ua ru
Вт, 08 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ подорвали российский склад топлива в Луганской области (видео)

Новина українською →
Вторник 08 ноября 2022 08:56
ВСУ подорвали российский склад топлива в Луганской области (видео) Фото: ВСУ взорвали российский топливный состав в Луганской области (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные взорвали состав горюче-смазочных материалов российских военных в селе Диброва в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"В результате артиллерийского удара 140-го отдельного разведбатальона морской пехоты Вооруженных сил Украины был уничтожен российский склад горюче-смазочных материалов", - сказано в сообщении.

Так, российские запасы топлива были уничтожены в селе Диброва Северодонецкого района Луганской области - между Торским и Кременной.

ВСУ подорвали российский склад топлива в Луганской области (видео)

Напомним, ранее украинские десантники уничтожили бронированную технику вместе с российскими оккупантами в Луганской области.

Кроме того, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ ежедневно освобождают по 500 метров территории в Луганской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
Энергетическая тревога в Украине. Как узнать график отключения света
Энергетическая тревога в Украине. Как узнать график отключения света
DAILY
Готова ли Россия оставить Херсон и что происходит на фронтах Донбасса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Готова ли Россия оставить Херсон и что происходит на фронтах Донбасса