ВСУ подорвали российский склад топлива в Луганской области (видео)
Украинские военные взорвали состав горюче-смазочных материалов российских военных в селе Диброва в Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.
"В результате артиллерийского удара 140-го отдельного разведбатальона морской пехоты Вооруженных сил Украины был уничтожен российский склад горюче-смазочных материалов", - сказано в сообщении.
Так, российские запасы топлива были уничтожены в селе Диброва Северодонецкого района Луганской области - между Торским и Кременной.
Напомним, ранее украинские десантники уничтожили бронированную технику вместе с российскими оккупантами в Луганской области.
Кроме того, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ ежедневно освобождают по 500 метров территории в Луганской области.
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