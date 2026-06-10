ЗСУ підбили танкер "тіньового флоту" в Чорному морі і не тільки

Танкер "тіньового флоту" в Чорному морі

У Чорному морі уражено танкер WEST Horizon. Підтверджено пошкодження гвинто-рульової групи - судно втратило здатність до руху.

WEST Horizon - хімічний танкер дедвейтом понад 50 тисяч тонн. Під санкціями Великобританії, України та Австралії за вивезення російської нафти в обхід міжнародних заборон. Судно пов'язане з турецькою компанією Beks, яка входить до групи турецького підприємця Алі Бекмезчі.

Раніше танкер неодноразово відвідував російські порти - Новоросійськ, Туапсе, Санкт-Петербург - і кілька разів відключав транспондер AIS для приховування маршруту.

18 сховищ боєприпасів знищено під Петербургом

За результатами дорозвідки арсеналу, ураженого 6 червня в районі Большої Іжори Ленінградської області, підтверджено знищення 18 наземних сховищ і трьох відкритих майданчиків. Зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів.

Також уночі уражено: