ЗСУ підбили танкер "тіньового флоту" в Чорному морі і не тільки

Вночі 10 червня Сили оборони України вдарили по заводу навігаційних систем для ракет і дронів, НПЗ в Самарі та танкеру "тіньового флоту" Росії в Чорному морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
У Чорному морі уражено танкер WEST Horizon. Підтверджено пошкодження гвинто-рульової групи - судно втратило здатність до руху.
WEST Horizon - хімічний танкер дедвейтом понад 50 тисяч тонн. Під санкціями Великобританії, України та Австралії за вивезення російської нафти в обхід міжнародних заборон. Судно пов'язане з турецькою компанією Beks, яка входить до групи турецького підприємця Алі Бекмезчі.
Раніше танкер неодноразово відвідував російські порти - Новоросійськ, Туапсе, Санкт-Петербург - і кілька разів відключав транспондер AIS для приховування маршруту.
За результатами дорозвідки арсеналу, ураженого 6 червня в районі Большої Іжори Ленінградської області, підтверджено знищення 18 наземних сховищ і трьох відкритих майданчиків. Зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів.
Також уночі уражено:
Нагадаємо, ракети "Фламінго" вже вражали завод у Чебоксарах: президент України Володимир Зеленський підтвердив успішний удар по підприємству, яке виробляє компоненти для дронів і ракет.
Як повідомляло РБК-Україна, удари по мостах на підступах до Криму суттєво ускладнили логістику окупаційних військ - разом із проблемами із постачанням пального це б'є по боєздатності угруповання.