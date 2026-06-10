ВСУ подбили танкер "теневого флота" в Черном море и не только

Ночью 10 июня Силы обороны Украины ударили по заводу навигационных систем для ракет и дронов, НПЗ в Самаре и танкеру "теневого флота" России в Черном море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
В Черном море поражен танкер WEST Horizon. Подтверждено повреждение винто-рулевой группы - судно потеряло способность к движению.
WEST Horizon - химический танкер дедвейтом более 50 тысяч тонн. Под санкциями Великобритании, Украины и Австралии за вывоз российской нефти в обход международных запретов. Судно связано с турецкой компанией Beks, которая входит в группу турецкого предпринимателя Али Бекмезчи.
Ранее танкер неоднократно посещал российские порты - Новороссийск, Туапсе, Санкт-Петербург - и несколько раз отключал транспондер AIS для сокрытия маршрута.
По результатам доразведки арсенала, пораженного 6 июня в районе Большой Ижоры Ленинградской области, подтверждено уничтожение 18 наземных хранилищ и трех открытых площадок. Зафиксирована вторичная детонация боеприпасов.
Также ночью поражен:
Напомним, ракеты "Фламинго" уже поражали завод в Чебоксарах: президент Украины Владимир Зеленский подтвердил успешный удар по предприятию, которое производит компоненты для дронов и ракет.
Как сообщало РБК-Украина, удары по мостам на подступах к Крыму существенно усложнили логистику оккупационных войск - вместе с проблемами с поставками топлива это бьет по боеспособности группировки.