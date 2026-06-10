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ВСУ подбили танкер "теневого флота" в Черном море и не только

12:40 10.06.2026 Ср
2 мин
Что еще поразили украинские дроны и ракеты?
aimg Елена Чупровская
Фото: танкер WEST Horizon (war-sanctions.gur.gov.ua)

Ночью 10 июня Силы обороны Украины ударили по заводу навигационных систем для ракет и дронов, НПЗ в Самаре и танкеру "теневого флота" России в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Танкер "теневого флота" в Черном море

В Черном море поражен танкер WEST Horizon. Подтверждено повреждение винто-рулевой группы - судно потеряло способность к движению.

WEST Horizon - химический танкер дедвейтом более 50 тысяч тонн. Под санкциями Великобритании, Украины и Австралии за вывоз российской нефти в обход международных запретов. Судно связано с турецкой компанией Beks, которая входит в группу турецкого предпринимателя Али Бекмезчи.

Ранее танкер неоднократно посещал российские порты - Новороссийск, Туапсе, Санкт-Петербург - и несколько раз отключал транспондер AIS для сокрытия маршрута.

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18 хранилищ боеприпасов уничтожено под Петербургом

По результатам доразведки арсенала, пораженного 6 июня в районе Большой Ижоры Ленинградской области, подтверждено уничтожение 18 наземных хранилищ и трех открытых площадок. Зафиксирована вторичная детонация боеприпасов.

Также ночью поражен:

  • завод "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах - производит навигационные компоненты для "Шахедов", "Калибров" и "Искандеров"; удар нанесли ракетами FP-5 "Фламинго" с расстояния более 900 км от фронта
  • Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре - перерабатывает около 3,7 миллиона тонн нефти в год, поставляет топливо для армии России

Напомним, ракеты "Фламинго" уже поражали завод в Чебоксарах: президент Украины Владимир Зеленский подтвердил успешный удар по предприятию, которое производит компоненты для дронов и ракет.

Как сообщало РБК-Украина, удары по мостам на подступах к Крыму существенно усложнили логистику оккупационных войск - вместе с проблемами с поставками топлива это бьет по боеспособности группировки.

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