ЗСУ під Куп’янськом та Лиманом знищили 50 військових РФ, - Череватий

Українські військовослужбовці знищили 50 військових РФ на Лиманському та Куп’янському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого.

"У результаті боєзіткнення на Лиманському та Куп’янському напрямках вбито 50 окупантів, 96 зазнали поранень", - йдеться у заяві. Зазначається, що За минулу добу там знищено два танки (Т-80 і Т-90). Окупанти завдали 447 обстрілів по позиціях Сил оборони. "Також знищено дві БМП, безпілотник та два склади з боєприпасами", - додав Череватий.