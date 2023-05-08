ВСУ под Купянском и Лиманом уничтожили 50 военных РФ, - Череватый

Украинские военнослужащие уничтожили 50 военных РФ в Лиманском и Купянском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого.

"В результате боестолкновения на Лиманском и Купянском направлениях убиты 50 оккупантов, 96 получили ранения", - говорится в заявлении. Отмечается, что за минувшие сутки там уничтожены два танка (Т-80 и Т-90). Оккупанты нанесли 447 обстрелов по позициям Сил обороны. "Также уничтожены две БМП, беспилотник и два склада с боеприпасами", - добавил Череватый.